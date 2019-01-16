中國壓制香港民主自由 董立文：第五縱隊擾亂台灣

2019-01-16 16:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕中華港澳之友協會今天舉辦「一國兩制下香港經驗的真相與困局」座談會，台灣智庫諮詢委員董立文表示，香港主權移交21年來，中國全力壓制香港的民主與自由，甚至極力隔絕台港關係，而中國改變香港方式，透過所謂的「秘密力量」或是「第五縱隊」，某種程度這種力量也存在台灣。

對於何謂「第五縱隊」的力量？董立文舉例，黎智英的《香港蘋果》被抽廣告，黎智英還是在硬撐，但運報車被燒，黎智英在路上被暴力攻擊、被毆打，家門口被潑漆、被丟凶器。中國雖慣用法律戰、經濟戰，但政治力量到不了的地方，一定就用黑社會、第五縱隊的力量，台灣也有類似的情況。

前香港立法會議員黃毓民在會中指出，前中國領導人鄧小平提出「一國兩制，港人治港，高度自治」的塵世天堂說法，經過實踐檢驗，現在已成為「無間地獄的惡夢」。「香港沒有明天，就像是漫漫長夜不見一炬之明。」

不過，黃毓民說，雖然香港本土派組織被瓦解，政治犯越來越多，也有人因此沒法參選，像是泛民主派的立法會議員朱凱廸因主張香港「自決」，被取消參選鄉郊代表資格，甚至連民主派議員也被迫贊成「國歌法」立法，如果反對立法就不能參選。雖然政治沒有出路，但香港本土思潮越來越蓬勃。

黃毓民強調，近年有不少有關港人身份認同的民調，認為自己是香港的人比例不斷上升，認為自己是中國人越來越少，尤其年輕人、高學歷佔多數。2014年的9月下旬到12月間的佔領金鐘、旺角的「雨傘革命」，就是一場反抗港共政權的本土政治抗爭運動。

香港資深時事評論員劉銳紹指出，一國兩制在香港已經變形、走樣，習近平否定了鄧小平當初的構想，不過，以中國的封建體制，即使鄧小平在世， 也難以落實自己提出的一國兩制。

劉銳紹分析，中國近年不斷在政治上設限，在經濟上加強控制和剝奪香港的利益，中資在股市比例已佔6、7成以上，中國權貴透過香港洗錢，註冊離岸公司。在社會生活層面，高鐵實施「一地兩檢」，甚至駐港的解放軍在去年山竹颱風後，以協助風災善後藉口在各地活動，創造既定事實，讓香港人習慣解放軍。

遠景基金會執行長賴怡忠表示，過去有所謂的「垂範效應」，認為中國為了吸引台灣，會對港人好一點，以吸引台灣接受一國兩制，但一國兩制讓香港失去自主權與獨特性，隨著香港發展日益低迷，垂範效應不僅沒有出現，也使「東方之珠」黯然失色。

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