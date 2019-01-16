國民黨回函中選會 主張總統、立委大選合併舉行

2019-01-16 16:03

〔記者施曉光／台北報導〕2020總統、立委選舉是否合併辦理，今天有國民黨中常委在中常會上提出關切，要求黨中央應有自己的立場，國民黨副主席兼秘書長曾永權說明指出，中選會日前來函詢問該黨立場，國民黨基於合併舉行可以節省經費6至8億元，以及減少社會動盪等兩項原則，已經回函中選會表達主張比照2012、2016年大選合併辦理。

此外，也有中常委要求黨中央應就公投法修正案提出立場與態度，並建議2020大選可以提出「廢東廠」公投。據國民黨文傳會代理主委唐德明轉述，曾永權表示，「廢東廠」公投案可以研究考慮，至於公投法修正案部分，目前中選會的方向是要把公投法中的「應」併大選，修正為「得」，另關於公投成案的門檻是否應該上修，請立法院國民黨團密切注意，並尊重黨團的決議。

此外，國民黨中常會今日還通過由提名審核委員會所提建議4個第九屆立委缺額補選徵召人選，分別為新北市第三選區徵召文傳會副主委鄭世維參選，台南市第二選區徵召台南市議員、台南市黨部主委謝龍介參選，彰化縣第一選區徵召前彰化縣副縣長柯呈枋參選，金門縣選區徵召前金門縣議會議長洪麗萍參選。

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