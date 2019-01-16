備戰立委補選 民進黨組北、中、南輔選小組及助選團

2019-01-16 16:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰上任後今首度主持中常會，會中邀請台北市黨部主委陳正德、台中市黨部主委何明杰以「2019年台北市、台中市立法委員補選選情報告」為題進行專案報告。針對立委補選，會中以分為北北區（台北市、新北市）、中彰區（台中市、彰化縣）、台南區（台南市）3大區域，成立補選小組及助選團，全力備戰。

民進黨發言人林琮盛轉述卓榮泰會中裁示，台北市、台中市的這兩場立委補選，對黨來說有不能輸、必須贏的壓力，希望地方黨部主委能再加把勁，完成勝選的使命。補選最重要的是提高投票率，只要候選人排定助選行程，他們會盡全力來配合。

林琮盛轉述，台北市部分，候選人何志偉目前穩定領先，希望台北市能穩扎穩打，不要出現不必要的糾紛，需要黨部協調、黨公職參與的部分，他們會全力配合。而台中市則是需要開創知名度，他們也會到台中拉抬候選人王義川。

林琮盛表示，卓榮泰也希望北中兩市黨公職總動員，這不是一場只有個人、選區的選舉，是台北市、台中市的選舉，卓榮泰重申聯合作戰的重要性，今天晚上他會召集台北市選區的議員，逐里分配工作，也拜託黨公職以大規模謝票的感謝心情去拜票、拉票。

會中通過成立2019年立委補選輔選小組及助選團，依地區性分為北北區（台北市、新北市）、中彰區（台中市、彰化縣）、台南區（台南市）3大區域。輔選小組成員部分，北北區由桃園市長鄭文燦擔任召集人，陳正德主委、陳建智評召擔任執行長，中常委黃承國、立委吳思瑤、張宏陸、中常委沈發惠為小組成員。

中彰區則由交通部長林佳龍擔任召集人，台中市黨部主委何明杰、彰化縣黨部主委邱建富擔任執行長，前彰化縣長魏明谷、彰化縣議員謝明源、立委何欣純、黃秀芳為小組成員。

台南區召集人為台南市長黃偉哲，執行長為台南市黨部主委黃先柱，成員則有立委李俊俋、王定宇、陳亭妃、林俊憲。

此外，助選團成員由該區立法委員擔任。北北區為吳思瑤、呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、吳琪銘、吳玉琴、余宛如、段宜康、尤美女、李麗芬、郭正亮、邱泰源、陳曼麗、王榮璋、施義芳。中彰區為蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、黃秀芳、洪宗熠、陳素月、吳焜裕、林靜儀、施義芳。台南區則為葉宜津、陳亭妃、林俊憲、王定宇、陳靜敏。

會中通過聘任中常委陳勝宏擔任財務委員會主任委員。會中也依據中央黨部人事評議委員會設置辦法第二條規定，財務委員會置委員5名，除黨秘書長羅文嘉、財務委員會主任委員陳勝宏為當然委員外，會中通過由黃承國、沈發惠、張宏陸等3位中常委擔任人事評議委員會委員。

另根據2018年7月25日第18屆第1次中常會決議，指派陳明文、陳勝宏、高志鵬、沈發惠、張宏陸等5位中常委組成入黨複審小組，因高志鵬已退黨且請辭中執委暨中常委職務，會中通過補指派中常委陳茂松為入黨複審小組成員。

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