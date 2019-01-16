臉書還沒發完鬧事官員就調職 黃國昌：給蘇院長喝采

2019-01-16 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕交通部觀光局澎湖國家風景管理處長陳志賢被踢爆在澎湖發生衝突、耍官威，被觀光局予以「記過兩次」。時代力量立委黃國昌本在臉書痛批「處分太輕」，結果隨後得知在自己發文前，行政院長蘇貞昌就已公開處理，對此，黃國昌也表示「要再給蘇院長一次喝采」。

陳志賢日前到澎湖福朋喜來登飯店地下室酒吧續攤時，疑因向表演樂團借吉他不成憤而率人離席，並怒嗆「志賢不爽」耍官威，觀光局在今日召開考績委員會審議後，決定予以「記過兩次」行政懲處；對此，黃國昌在臉書痛批陳志賢「這根本已經是靠著權勢當起土皇帝了」，絕不應只是記個兩小過就沒事！黃也認為，對於這樣的行為沒有撤職查辦實在太客氣，要求交通部長林佳龍立即撤除此人「處長」的主管職務。

不過其實在黃國昌發文前，蘇貞昌就已在臉書公開指示「交通部澎管處處長酒後失態跟民眾衝突，林佳龍部長立刻予以懲戒並調離主管職」。黃國昌隨後也更新貼文表示，「上午聯絡交通部國會聯絡人，被告知未調離主管職。剛剛得知蘇貞昌院長在我發文前已公開處理，再給蘇院長一次喝采」。

蘇貞昌臉書也提及，公務員應該服務人民，而不是去嗆人民。「快速反應人民的不滿，這就是接地氣的內閣。就這樣，免落落長，我先繼續衝。」

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