出席新春揮毫活動 徐國勇笑自己寫字「雞飛狗跳」

〔記者黃耀徵／台北報導〕內政部長徐國勇16日出席「幸福安居歡喜迎春」新春揮毫活動，和多位書法大師一起寫下「幸福安居 歡喜迎春」8個字，共同迎接即將到來的新年春節。徐國勇笑稱其他人寫的字是龍飛鳳舞，自己寫的字是「雞飛狗跳」，但能揮毫動筆非常開心。
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內政部長徐國勇（左）16日出席「幸福安居歡喜迎春」新春揮毫活動，和書法大師張炳煌（右）等貴賓一起提筆揮毫。（記者黃耀徵攝）
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內政部長徐國勇（左）16日出席「幸福安居歡喜迎春」新春揮毫活動，和書法大師張炳煌（右）等貴賓一起提筆揮毫。（記者黃耀徵攝）
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內政部長徐國勇16日出席「幸福安居歡喜迎春」新春揮毫活動，和多位書法大師一起寫下「幸福安居 歡喜迎春」8個字，共同迎接即將到來的新年春節。（記者黃耀徵攝）
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內政部長徐國勇（中）16日出席「幸福安居歡喜迎春」新春揮毫活動，並勉勵春節假期照常值班的警消同仁，並預祝民眾新的一年「豬」事大吉，幸福平安。（記者黃耀徵攝）
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