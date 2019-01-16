不避諱被叫喬王 公道伯臉書幽默介紹「台灣在地橋王」

2019-01-16 15:19

〔記者林良昇／台北報導〕前立法院長王金平新書「橋—走近王金平」今天出版，王金平臉書「台灣公道伯」也不避諱王被批「喬王」，發文表示「既然厚..新書都叫橋」、「就來給大家介紹幾座 #台灣在地橋王 來瞧瞧」，圖文並茂介紹台灣的「橋王」，亮點是所介紹的最後一座「橋王」就是王金平本人。

「公道伯」臉書介紹五座「橋王」，第一座為「高山橋王」。海拔最高的芙谷峩橋長198公尺、橋面寬9公尺，是阿里山公路唯一橋樑；以鄒族語FKOU（山芙蓉）為名，象徵吉祥長久。公道伯點評為：圓滿吉祥，長長久久。

第二座則為「天梯橋王」，第一座梯子吊橋竹山天梯。全長136公尺，共208階，是全台第一座梯子吊橋，橫跨有西部太魯閣之稱的太極峽谷，想過此橋，要有毅力與體力還有一顆不怕高的心。公道伯點評為：這個就是所謂的逆增上緣。

第三座是「海上橋王」，最長的跨海大橋澎湖跨海大橋。連接澎湖群島之中的白沙島與西嶼島，全長2600公尺，目前是台灣最長的跨海大橋，曾是東亞最長的跨海大橋。公道伯點評為﹔讓我們搭起一座友誼的橋樑。

第四座為「台北橋王」最大機車瀑布橋。長481.6公尺、寬44公尺， 是連結台北市與新北市的重要交通樞紐，因行經的車輛相當龐大，被媒體形容為「機車瀑布」，相信新北市的騎士一定非常熟悉！公道伯評為：大家騎歐兜邁要平平安安。

亮點則是第五座「政壇橋王」撐起公道的橋，圖片則放上王金平雙手雙腳貼地，撐起不少人的趣味圖。介紹特色為：曾是台灣史上首位最年輕立委、國會任期最長的院長，善用柔軟的身段化解不必要的衝突，並幫助協調各界紛爭，讓每個歧異能夠圓滿落幕。公道伯點評：凡事圓滿，處事圓融。

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