下屆總統立委是否合併公聽會 難得藍綠有高度共識

2019-01-16 15:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕中央選舉委員會今在高雄舉辦總統、立委選舉是否同日舉行南區公聽會，與會人士多發言支持合併，現場沒出現反對聲音，甚至有人建議合併選舉應法制化，也有不少人提到公投方式應改善。

中選會說明，總統立委合併選舉過去已有兩例，但因沒有制度化，所以需透過一定程序蒐集民意，透過民意調查、政黨意見徵詢、舉辦分區公聽會等三個方式，詳細彙整各界想法，預估二月、三月間會將完整資料，交給委員會進一步審議。

公聽會今下午在高市選委會舉行，共有雲林以南七縣市政府與政黨代表、學者專家與會，由中選會代理主委陳朝建，選務處長謝美玲主持。

國民黨高市黨部書記長胡美音首位發言，表態贊成合併舉行，主要可避免擾民、節省國家資源、也減輕選務人員負擔，台南市選委會主委姜榮慶同樣支持合併，並建議應該合併選舉法制化，避免每次選前都要開公聽會。

高市民政局長曹桓榮強調，選舉合併舉行可避免政治氣氛頻繁對立，公投動線與程序有改善空間。

多位縣市政府代表、學者除紛紛表態力挺合併，也不約而同提到公投問題，認為去年底公投過程太雜亂，嚴重影響選舉品質，建議公投案提出與成案時間需設限，讓地方有充分時間準備。

選務處長謝美玲指出，針對公投爭議已建議修改公投法，修改方向包括提案時間、下修每個投開票所選舉人數、投票動線改善等。

中選會指出，這次公聽會將舉辦三場，前天在中區、昨天是南區，本週五會到台北，與會人士笑說，今天公聽會不但很有效率，且難得藍綠有共識。

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