空污嚴重 盧秀燕：未來爭取中火一半機組不發電

2019-01-16 14:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕群創基金會紀錄台灣空污樣貌，舉辦「勿霾蒼穹」行動影展，今天巡迴台中站，盧秀燕出席表示「現在空污仍嚴重，不會執政後就變好」選前選後整治空污態度一致，已提出要求台中火力發電廠第4機組除役，待大林等燃氣機組上線後，爭取中火一半機組不再發電，減少空污。

盧秀燕也說，前2天西部大空污，南部PM2.5紫爆，中火目前至少有三部機組停機降載，中部空污稍有改善「雖數字不漂亮」但也證明減少機組發電對改善空污有效，因此減排、除役最老舊的4號組很重要，對中央政府也是壓迫手段，希望政府改組後加快腳步拆機。

盧秀燕強調，擔任市長最重要任務就是整治空污，會誠實面對、勇敢對抗，爭取中火4號機組除役，持續採取強硬態度，目標是終結中火10座機組，她說，中央原預計今年9月花費20億元，為4號機組進行汙染防制設備改善，但這1、2年苗栗通霄、高雄大林、新北林口等燃氣電廠機組陸續完成並上線，可抵中火大約5部機組發電量，在不影響全國供電，市府陸續爭取中火一半機組都不再發電。

群創教育基金會，號召200多家面板供應鏈廠商自主減排，並邀請王小棣、林泰州、齊柏林基金會等25位導演，每人拍攝2.5分鐘紀錄台灣空汙的「勿霾蒼穹」行動影展，巡迴第2站台中站，盧秀燕、環保局局長陳宏益、群創教育基金會事長段行健等人出席揭幕，段行健說表示，政府和企業改善空污仍有努力空間，希望每個產龍頭都能帶頭改善。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，盼行政院長能帶領部金舉行空污整治會議，前台中市長林佳龍擔任交通部長，能增加更多空品監測站，並致力減少移動污染源。

「勿霾蒼穹」空污行動影展在草悟道展覽至本月22日，第3站將去高雄。

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