管中閔匿名寫社論 綠批「領3年薪不叫兼職」

2019-01-16 14:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台大校長管中閔兼職案持續延燒，國民黨立委林奕華引用公務員服務法第13條指出，公務員在報章雜誌投稿、收受報酬並不被禁止。對此，民進黨團幹事長李俊俋打臉說，公務員兼職非營利事業或團體，收有報酬之職務，只能「偶一為之」，且國民黨引用公務員服務法第13條根本引用錯誤，應用14條公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費。

台大校長管中閔過去兼職為週刊匿名寫社論，政務官任內稿費約190萬元左右，監察院15日以7比4通過彈劾案。林奕華指出，司法院更曾函釋「公務員服務法第13條」，公務員在報章雜誌投稿、收受報酬並不被禁止。國民黨立委費鴻泰也認為，「公務員服務法」13條已清楚定義8項禁止堅持事項，監委卻運用14條，顯然就是在搞鬥爭。

過去曾任職銓敘部的李俊俋則指出，銓敘部在民國99年的函示，就曾經對此說明，寫專欄也不得「固定」並領薪，但管中閔連續3年領錢，還加上年終獎金，這不叫偶一為之。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/