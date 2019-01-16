江啟臣搭865幸福巴士上梨山開直播 同車遊客趁機陳情

2019-01-16 13:45

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天一早搭乘865幸福巴士從谷關至梨山，體驗中橫之美，並向梨山居民報告公路總局昨已公開上網發包「中橫上線可行性評估研究」的好消息，允諾將持續爭取中橫復健，同時考察今年武陵櫻花季交通輸運情形，盼865幸福巴士帶給民眾賞櫻不同選擇，為大梨山地區的觀光注入新的活力。

江啟臣這幾年積極爭取中橫公路的明隧道、強化地基、加強邊坡防護等工程，希望能夠在安全、專業的前提下，恢復中橫昔日光榮，提供民眾便捷、安全的道路。他表示，865幸福巴士的催生，就是最好的證明，而在其努力下，公路總局昨也上網公告進行「中橫上線復健可行性評估研究」的招標，目標就是恢復省道規格，讓中橫光榮重現。

江啟臣在幸福巴士內開直播，與網友親切互動，分享中橫壯麗美景，展現難得輕鬆的一面。同車遊客也紛紛把握機會跟他合照，並趁機反映865幸福巴士「超難訂」，希望中午時段可加開車輛，讓更多民眾一探舊中橫之美。

江啟臣關心武陵農場櫻花季交通接駁，他表示，今年是暖冬，武陵農場山櫻花已7成盛開，紅粉佳人等後續也會接連登場，加上福壽山農場的櫻花也將於1月底陸續綻放，屆時山頭美不勝收，賞花遊客一定大增，要求退輔會等單位務必做好動線與安全等規劃。

公路總局谷關工務段長呂正安表示，今年2月7日至27日是武陵農場櫻花季，因武陵農場採取總量管制，公路總局僅配合農曆春節假期的大年初一至初六，增加中橫便道兩班次開放通行，即除原有上午7點、中午12點及下午4點半一天三班次，另加開上午10點及下午2點兩班次。

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