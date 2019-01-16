美報告警告中國軍力 國軍：對敵情不鬆懈

2019-01-16 13:56

〔記者涂鉅旻／新竹報導〕美國國防部國防情報局昨日公布一份「中國軍力報告」（China Military Power），內容指出，北京當局長期以來以逼台「統一」，拒止台獨作為軍事現代化的主要動力。對此，國防部發言人陳中吉今日表示，我國比任何國家更重視、關切中國敵情，並時刻都能掌握，而我國對於敵情毫不鬆懈、堅守崗位，「仗怎麼打，我們就在哪裡訓練。」

國防部今日邀請媒體赴新竹空軍基地採訪幻象2000戰機起飛、編隊滑行以及發動機大馬力試車等訓練課目。軍方評估，軍方24小時全年無休，連過年假期時也有兵力，只要接到緊急狀況，可在6分鐘內完成起飛。且幻象2000戰機為全天候戰機，雖不同天候起飛狀況不同，但沒問題。

不過，美國國防部國防情報局昨日公布一份「中國軍力報告」內容指出，中國北京當局長期以來以逼台「統一」，拒止台獨作為軍事現代化的主要動力，且解放軍已有能力因應21世紀的境外威脅。

對此，陳中吉表示，我國比任何一個國家更重視、更關切中國敵情，也時刻掌握。而國軍面對現在的敵情威脅，如同總統蔡英文昨日在花蓮復興北營區慰勉官兵提到的3個堅定，第一個就是堅定守護中華民國台灣的主權以及安全。

陳中吉表示，國防部長嚴德發上任後，從戰備任務訓練上積極提升戰力，而國軍今日進行春節加強戰備操演，透過媒體讓國人了解，國軍面對敵情威脅毫不鬆懈、堅守崗位，「仗怎麼打，我們就在哪裡訓練」，也有自信、能力捍衛國家安全，不管何時，都能夠讓民眾在自由、民主環境生活。

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