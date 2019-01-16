謝啟大告郁慕明黨主席當選無效 二審仍敗訴

2019-01-16 13:32

〔記者楊國文／台北報導〕新黨前立委謝啟大認為新黨黨主席郁慕明從2003年起連續擔任8屆主席，違反人民團體法中「人民團體理事長只能連任一次」的規定，提告主張郁2016年6月當選黨主席無效，一審判謝敗訴，謝不服，提起上訴並追加新黨為被告，變更訴之聲明為「確認郁慕明與新黨間黨主席委任關係不存在」，高等法院今仍判謝敗訴；可上訴。

謝啟大因黨費爭議喪失參選新黨黨主席資格，謝啟大提告主張，郁慕明操控新黨全委會、全代會、廉勤會，使新黨成為一人專制體制，而郁慕明在2007年黨主席任期屆滿前，主導修改黨章，排除黨主席連任僅限一次的規定，讓他得以一再連任，已違反人團法規定，其當選黨主席應無效。

高院審理認為，人團法第20條雖規定人民團體理事長的連任以1次為限，但同法第49條另規定政治團體選任職員的職稱、名額、任期、選任、解任、會議及經費等事項，於章程中另行訂定。

而新黨黨章規定「本黨設黨主席1人，由全體黨員以無記名單記法選舉產生，當選票數需達投票人數2分之1以上，任期2年，連選得連任1次，但經全代會3分之2以上出席，3分之2議決同意，不受此限」，可見黨主席的任期應依黨章決定，不受人團法的限制。

高院也指出，2017年4月10日新黨全代會25名代表全體出席聯席會議，其中24人同意徵召郁慕明連任第8屆黨主席，符合新黨黨章規定，因此郁當選黨主席符合連任規定，未違反人團法，因此今判謝敗訴。

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