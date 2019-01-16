不知道「政爭」爭什麼 王金平：再講下去會被做文章

2019-01-16 13:20

〔記者林良昇／台北報導〕前立法院長王金平新書《橋—走近王金平》今正式出版，書中提及肯定太陽花學運，並直言至今不明白所謂馬王政爭「究竟是為何而爭？又爭到了什麼？」王今受訪時表示，他沒有爭什麼，但對黨造成傷害是大家一致的看法，他尊重前總統馬英九的講法，「我再講下去，你們一定會大做文章。」

對於馬王政爭，王金平今重申，他沒有爭什麼，但該事件對黨造成傷害是大家一致的看法，媒體追問，馬英九今天說當時爭是因為立委關說司法，王聽了則說，他尊重馬的講法，但「我再講下去，你們一定會大做文章。」

王金平表示，他當時在馬來西亞的時候，心情也是非常平淡、非常舒坦，沒有什麼，所以有人有不一樣的講法，那當然是他們對事件的另一種詮釋，「我們尊重就好了。」

王金平也說，太陽花學運本身一定是對立院造成傷害，對國家也造成傷害，但也有另外獲得好處，太陽花有著一些民主定義的新詮釋，另外，3月30日在凱道集結30萬人，結束後很快把所有垃圾清除完畢，在國際上對台灣是很好的形象，認為學生還是理性的、有教養的，還是依照民主的程序在走，不能一句話涵蓋所有事件，一定是多面相去看。

王金平指出，怎麼看待太陽花呢？就像看廬山一樣，橫看成嶺側成鋒，遠近高低各不同，每個人都有的詮釋和看法，大家尊重就好。至於新書要送給馬英九，會在書上簽什麼？王說，不會特別寫什麼，就寫「王金平敬贈」，並請馬總統「雅正」。

此外，王金平專屬的「公道伯」臉書小編昨在行政院長蘇貞昌拜會後，PO出王與蘇「比髮量」的照片，王今天笑著問「誰多？」並哈哈大笑說「應該我的還是比較多一點吧？」他強調，政治人物，人家要怎樣就怎樣，大家高興就好。

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