馬英九520後不排除赴中訪問 國台辦：願意與堅持九二共識者交往

2019-01-16 13:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九在接受媒體訪問時，被問到今年520解禁後是否會赴中訪問，馬表示不排除可能性，對此，中國國台辦發言人馬曉光今在例行記者會表示，馬英九在擔任台灣地區領導人期間，堅持「九二共識」、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，取得了積極成果。我們願意同台灣島內堅持九二共識、反對台獨、贊成兩岸關係和平發展的政黨、團體和人士加強交往，就兩岸關係和民族未來廣泛交換意見。

對於新黨主席郁慕明表示願意率先與中國進行政治協商，馬曉光說，新黨一直主張兩岸和平統一，堅定支援一個中國、反對台獨，我們對此高度讚賞。我們願意在一個中國原則基礎上，同包括新黨在內的台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，共同推進兩岸關係和平發展，共謀祖國和平統一和中華民族的偉大復興。

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