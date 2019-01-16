習近平新定調九二共識 國台辦跳針：共謀國家統一

2019-01-16 13:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦今天舉辦例行新聞發佈會，國台辦發言人馬曉光呼應中國國家主席習近平告台灣同胞書40週年講話，稱謀求國家統一是「九二共識」應有之義；一國兩制是實現國家統一後的制度安排，將二者混為一談是「刻意誤導台灣民眾」。

被問到習近平的「九二共識」加入「謀求國家統一」，是否代表內涵改變？馬曉光表示，1992年11月，海基會與中國大陸海協會經由香港會談及其後函電往來，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，「我是親歷者」。

他說，海基會的表述是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」。海協會的表述是：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一，就是『九二共識』的應有之義。」

至於「九二共識」是否就是「一國兩制」？馬曉光批評，一國兩制是實現國家統一後的制度安排。「民進黨當局領導人故意將二者混為一談，是刻意誤導台灣民眾」。兩岸關係好，台灣同胞才會好，「但是對於那些開歷史倒車、倒行逆施的人和勢力來說，兩岸關係好，他們的日子就不一定好過。因此他們肆意否定『九二共識』，誣蔑一國兩制，進一步暴露了他們的分裂立場，進一步暴露了他們企圖通過升高兩岸對抗和敵意來破壞兩岸關係，謀取個人私利的目的。」

針對蔡總統提出「四個必須」，馬曉光說，2016年以來，兩岸制度化交往和協商機制為什麼中斷，「是因為民進黨當局單方面破壞了兩岸協商的共同政治基礎，他們拒不承認一個中國原則，否定『九二共識』，這是根本癥結所在。」

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