加拿大智庫建議加強與台灣關係 驅逐中國大使

中國法院14日改判涉嫌走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，引發中方藉此報復加國逮捕華為財務長孟晚舟的「政治判決」質疑，兩國關係日趨緊張。（歐新社資料照）

2019-01-16 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國法院14日改判涉嫌走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，引發中方藉此報復加國逮捕華為財務長孟晚舟的「政治判決」質疑，兩國關係日趨緊張。加拿大智庫建議，加國政府應該考慮驅逐中國大使，並且加強與台灣的關係。

加拿大知名智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute，MLI）執行長克勞里（Brian Lee Crowley）今天在《環球郵報》（Globe and Mail）撰文指出，毫無疑問，中國的目標是加拿大，而不是美國，因為中國認定加拿大既脆弱又渴望建立更緊密的經濟聯繫，杜魯道政府過去對中國的百般奉承更強化了他們的觀點。克勞里說，如果加拿大人還沒有理解加國政府一直試圖擁抱中國政權既可憎又狡猾的本質，那麼謝倫伯格的案子應該已經讓大家消除所有的疑慮。

克勞里表示，為了保護加拿大人和國家內部的法治，必須明確堅決回應中國政權不斷升級的挑釁行為。克勞里說，應該立即採取驅逐中國大使的措施、使用「全球馬尼次基法」制裁（Magnitsky sanctions）、與台灣關係升溫，以及加強簽證限制，但因為中國政權行徑而懲罰一般中國人民，可能會讓人覺得反感。全球馬尼次基法授權政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在該國的財產交易。

克勞里建議，加入大多數主要盟友，拒絕讓華為在加拿大新興5G通信網路扮演角色，且單獨行動是不夠的，也必須與盟友接觸，尤其應期待華盛頓對此事的全力支持，因為中國對加拿大採取行動，是在加國回應美國的引渡請求後才發生，中國也相當害怕美國的力量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/