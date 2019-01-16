藍批黨產會假考察真觀光 綠委反擊指抹黑公佈考察報告

2019-01-16 12:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院國民黨團召開記者會批黨產會的考察報告是「假考察真觀光」，對此，立法院民進黨團幹事長李俊俋召開記者會表示，國民黨之前提案，想要動支中投公司及欣裕台取得的股利，遭到黨產會拒絕，國民黨就利用考察報告來抹黑，這才是國民黨真正的目的。李俊俋也在記者會上公佈整份黨產會帛琉考察報告。

「國民黨主席吳敦義早就說帛琉飯店是國民黨資產，現在訴訟又把帛琉飯店推給中投公司，但中投公司也已經被黨產會認定為國民黨附隨組織，相關資產應該收歸國有，國民黨不要沒辦法變現就抹黑。」李俊俋在記者會上拿出一份2015年的廣告指出，當時中投公司準備要以6億元出售帛琉大飯店給中資公司，現在又想要透過國民黨立委提案來變現。

李俊俋拿出黨產會帛琉考察報告指出，國民黨要抹黑也先看完黨產會報告，這份報告訪談了帛琉的觀光協會會長、觀光局長、帛琉大飯店總經理，還參加帛琉大飯店二十週年慶祝晚宴，「中投公司董事長陳樹也都在場，難道陳樹也是去觀光嗎？」帛琉前總統、副總統都出席了該場晚宴，帛琉觀光近期因與台灣邦交中國抵制，黨產會都多方了解，這種行程難道是去觀光嗎？

李俊俋痛批，國民黨立委林奕華、黃昭順日前提案，黨產會必須在兩週內同意中投公司及欣裕台取得的股利可以動支，這提案黨產會沒答應，所以國民黨就利用抹黑帛琉考察來對付黨產會。

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