高市議會臨時會今開議 韓國瑜明天首度上場備詢

2019-01-16 12:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市第三屆議會第一次臨時會今開幕，首日先敲定各委員會組成與座位，8個委員會經兩輪抽籤底定，其中以衛環、工務、教育人氣最夯，社政最冷清，藍營取得包括財經在內、共5席第一召集人。

議會說明，第一次臨時會今日起到1月25日、為期9天，主要是進行總預算二、三讀議程，高雄市長韓國瑜將於明、後兩天，至議會做簡要施政報告與答詢，這是韓國於上任後首度進入議會，預料會遭遇猛烈砲火。

臨時會今上午10時14分許召開，首先抽出66位議員4年會期座位，接著進行8個委員會席次確認，前後經過兩輪抽籤完成，其中以衛環、工務、教育等三個委員會人氣最高，分別有19搶9、15搶9、9搶8，社政最冷門，第一輪投標者0人。

委員會席次底定後，再進行第一、第二召集人推舉，結果藍營取得包括財經委員會在內共5席，綠營3席，時代力量兩位新科議員分別進入衛環、教育。

順利回鍋的市議員陳致中也選擇教育，他表示選區很多民眾關心教育、自已也對教育有興趣，至於明後兩天質詢新任市長，陳致中表示會參與，至於質詢議題先保密，到時候就會知道。

韓國瑜明天簡要施政報告後，先由各黨團質詢，依序為民進黨團、無黨團結聯盟及國民黨，時間各為30分鐘。

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