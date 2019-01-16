黨產會：國民黨擁帛琉大飯店80％股權 派員是考察海外黨產

2019-01-16 12:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨立委指控黨產會派人去帛琉考察卻觀光，黨產會發言人施錦芳今日受訪駁斥，中國國民黨持有帛琉大飯店80%股權，派員赴帛琉是考察國民黨海外黨產，並非觀光。

施錦芳指出，帛琉政府規定外資投資，當地企業須有20%股權，所以帛琉大飯店才會有20%股權在當地人手上，換句話說，國民黨中投公司及子公司持有高達80%股權。

施錦芳提及，有關於出國考察報告提到觀光的篇幅，那是去訪談帛琉觀光局長及帛琉大飯店總經理，除此以外，帛琉大飯店去年成立20週年酒會，也有帛琉副總統、中投公司董事長陳樹參加，黨產會則派2名研究員去調查經營現狀。

施錦芳指出，會派員去帛琉是因為中投在106年向黨產會申請要出售帛琉大飯店，黨產會不同意出售，後來中投又質疑黨產會沒派人去當地了解，經討論後，黨產會才派員至帛琉現地考察，事後也不同意他們出售。

施錦芳說，那時候黨產會的人是和中投公司的人一起去帛琉，去帛琉只有4天，第一天就是搭機，第二天一早拜會帛琉觀光局、帛琉觀光業者，與帛琉大飯店面對面會談，一整天就這樣。

施錦芳提及，第三天有去駐外單位及駐外農企單位了解，下午就回來參加參加帛琉大飯店開幕20週年慶祝酒會，「我很難理解，這怎麼會是假考察、真旅遊！」

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