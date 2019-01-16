陸官預算被凍 僑界半天籌333萬 藍委喊話：不要怕，收下吧

2019-01-16 11:27

〔記者陳昀／台北報導〕陸軍官校校歌歌詞有「黨旗飛舞」等內容，被民進黨立委劉世芳質疑「黨國不分」、開民主倒車，立院也表決通過凍結今年校慶預算的陸軍教育訓練業務「業務費」333.7萬餘元；出身僑界的國民黨立委童惠珍今天召開記者會指出，海外僑胞群起激憤，數小時就自主募到333萬元，她將與國防部、陸軍官校協調，讓這筆錢專款專用。

「民進黨又來了！」童惠珍指出，執政黨日前利用立院人數優勢凍結陸軍官校預算，以為這樣大家就會忘記過去可歌可泣的歷史，但此舉已引起海外僑胞群起激憤，不到半天就湊足333萬餘元，要表達對陸軍官校校慶活動的支持，她要代表僑胞讓台灣人明白僑胞有多愛國，她呼籲，政府應正視歷史事實、傳統，不要以意識形態打壓軍人。

立法院國民黨團書記長曾銘宗則再度批評劉世芳跟民進黨政府，為了政治操作凍結預算、逼迫修改校歌歌詞，除了予以譴責，也要求無條件解凍並道歉，他向國防部喊話「不要怕，接受捐款吧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/