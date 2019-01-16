跟進禁用華為手機連內網？柯P：茲事體大要想一下

2019-01-16 11:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕目前全世界都正視中國問題，台灣包括工研院、資策會等單位都已禁用華為手機連內網，台北市長柯文哲今早受訪被問及，員工眾多的北市府是否也會跟進？柯表示這種專業問題還是按照國家政策，因為茲事體大，這就要想一下。

此外，六度招標的「台北雙子星」3月將正式簽約，但C1最大地主的國民黨營事業中央投資子公司欣光華公司，於9日發出律師函給台北市府捷運局和最優申請人南海控股團隊，表明不承認2017年市府的增補契約，黨產爭議引發的風險將概不負擔。

柯文哲表示，這在很久以前處理雙子星標案都處理過，對方委託北市府進行建設，至於他的持份和權利，若真的有問題，了不起會另當提存，至於產權爭議不影響開發。

對於代表「白色力量」出征的立委補選人陳思宇陣營志工昨天被打，由於該施暴者稱自己是綠營支持者，外界解讀是綠營所為，但民進黨立委補選人何志偉認為不要借題發揮。柯說，在社會上發生暴力還是不對，他沒有其他的指責，就是說還是不要用暴力。

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