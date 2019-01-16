黨產會駁「假考察真觀光」 國民黨團揚言：不道歉就質詢蘇揆

2019-01-16 11:15

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨去年欲出售黨營帛琉大飯店，行政院黨產會派人出國考察，並駁回出售飯店申請案，考察報告昨天被立法院國民黨團質疑是「假考察真觀光」，黨產會立即反駁「指鹿為馬」，國民黨團今天再開記者會痛斥硬坳，警告黨產會道歉，否則下會期將就此質詢新閣揆蘇貞昌。

立法院國民黨團書記長曾銘宗指出，黨產會去年8月考察帛琉大飯店，共70頁考察報告，有50頁是帛琉的政策白皮書、10頁照片、10頁是亂抄的內容，對財務狀況隻字未提，行程還納入觀光景點，連小學生水準都不夠、荒腔走板。

曾銘宗說，考察報告結論只有半頁，都在講帛琉的觀光現況，他當過部會首長，如果下屬寫出這種文不對題的報告，他不會對外這樣硬坳，嚴肅正告黨產會必須道歉，否則下次總質詢他就拿來問蘇院長。

國民黨立委童惠珍也說，黨產會儼然成了帛琉在台灣的觀光代言人，派出專業人士考察卻寫出不專業的報告，反觀前年被黨產會凍結預算的中山獎學金，那些海外學人求學狀況悲慘，若官員都這種態度，台灣前途可憂。

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