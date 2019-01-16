宣布參加立委補選 謝龍介：8個月做不出成績辭職下台

2019-01-16 10:57

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介今天上午在百餘名農漁民的力挺下，宣布參加台南市第二選區立委補選。他表示，他如果在僅剩的8個月補選立委任期內，沒有幫農漁民找到出路，他將辭職下台，也不再參加下屆立委選舉。

謝龍介表示，台南市有5個立委選舉區，3屆共有15次的立委選舉，沒有1位是國民黨籍的立委，他希望選民給國民黨，也給他一次機會，讓國民黨有1席立委為台南農漁民發聲，他如果做不好，將辭去立委，也不再參加下屆立委選舉，他說到做到。

今天的記者會，包括國民黨多位議員、農漁民以及麻豆郭姓、王姓柚農出席參加力挺謝龍介參選立委。

郭姓柚農說，他在麻豆種柚子40年，這次他主動報名參加謝龍介本月初赴中國推銷農漁產品的交流團，希望能讓麻豆的柚子可以有更好的銷路，而他看到謝龍介在推銷過程中實在很拚，因此不怕被貼標籤，決定站出來力挺謝龍介參選立委。

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