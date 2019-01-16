批中國破壞台灣民主 長老教會籲政府推動憲改

2019-01-16 10:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣基督長老教會總會今發表「堅守台灣的主權與尊嚴」聲明。代宣讀聲明的台灣基督長老教會總幹事林芳仲說，中國利用台灣的民主機制破壞台灣民主，政府或民間都必須建立民主防衛機制。聲明並提到，「希望政府能推動憲政改革，制定符合台灣實況的憲法，積極參與國際組織，貢獻台灣力量，落實我教會所期盼的新而獨立的國家」。

台灣基督長老教會多位代表今與台灣西藏人權連線理事長札西慈仁、民進黨立委李麗芬、天主教北區總教區副主教林天德、台灣維吾爾之友會理事長林保華等人共同召開記者會。

台灣基督長老教會總會議長薛伯讚牧師說，在中國領導人習近平月初的談話中，「我們終於明白沒有所謂的九二共識，只有一個中國」；薛伯讚說，台灣長期受兩個中國打壓，呼籲台灣人民「這是覺醒的時刻」，要堅定台灣主權、台灣主人是2300萬人民，「由我們自己決定將來」。

民進黨立委李麗芬在記者會中強調，台灣是有言論自由的國家，支持統一的言論不會被刪、支持統一的人也能參與選舉，但「這就是台灣最珍貴的地方」；李麗芬說，一國兩制與和平協議就是最大的假訊息，呼籲國人一起努力，投票時要堅定支持力挺台灣主權的政黨或候選人。

台灣基督長老教會以中英文共同發表聲明，記者會中並邀請多位宗教代表共同支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/