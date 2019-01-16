陳思宇志工遭掌摑 何志偉籲選舉回歸理性

2019-01-16 10:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北大同士林區立委補選發生意外插曲，陳思宇昨至士林拜票，志工遭一名自稱綠營支持者的男性打巴掌，台北市長柯文哲更為此發文譴責暴力。民進黨候選人何志偉今受訪表示，自己長期秉持不攻擊、不抹黑、不要借題發揮原則，呼籲選舉應該回歸到相對的理性、相對的尊重。

何志偉今天一早到雙連市場掃街拜票，立委吳秉叡、議員陳怡君也現身力挺。對於昨日插曲，何志偉表示，選舉應該回歸理性、政績政見，期待每一場選舉都能回歸理性，不過自己當時不再現場無法多做評論，之後會有報告出來再做評論，但我相信人民智慧的判斷。

何志偉對柯文哲的發文也表示認同，強調選舉本來就該回歸理性，尊重民主多元的價值。

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