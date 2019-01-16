看蔡政府新內閣 馬英九：很錯愕

2019-01-16 10:34

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九今接受飛碟聯播網「飛碟早餐」節目專訪，節目主持人唐湘龍詢問馬對於政府新內閣大量留任官員，甚至由敗選者組閣的看法，馬表示這個方式確實讓人很錯愕、很詫異，除非這些人「腦袋全都換過了」，把敗選的政策全部都改變，否則他認為是很不適合的作法。

馬英九今以「以核養綠」為例指出，該案通過後，蔡英文總統仍表示原有政策不變，那麼經濟部有跟沒有其實就沒有差別。馬強調，人民不是對首長不滿意，而是對政策不滿意，如果能源政策、兩岸政策、促轉會、黨產會等都是蔡總統決定，那其實首長換誰都一樣。

馬英九認為，政策才是關鍵，因此國民黨如果要在未來的1年多贏得勝利，一定要把政策講清楚，而不是換個面孔而已。

對於去年底九合一大選的結果，馬英九則表示，藍營15個執政縣市都想跟對岸來往，老百姓的想法也是「我不管你是誰執政，我要東西賣得過去」，但是都被中央卡住，這時候中央不應該「耍權威」，而是應該要跟地方好好商量，找出合作之道。

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