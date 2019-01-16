國民黨情勢好了一堆人要選 李哲華酸：如人飲水冷暖自知

2019-01-16 10:03

〔記者林良昇／台北報導〕2020年大選開跑，國民黨在去年九合一大選大勝氣勢正旺，黨內角逐者眾，國民黨組發會主委李哲華今接受廣播節目專訪，他表示，1124大選結果對國民黨是很大激勵，現在選好了，不管是總統、立委選舉，很多人都很有興趣，一付願犧牲奉獻的樣子，但黨中央這兩年受外界冷嘲熱諷和內部挑戰，也是「如人飲水，冷暖自知」。

李哲華指出，他說的是整體現象，有些人是這樣子，這也是人性，但前年黨中央佈局縣市長選舉，有些人黨中央認為可以為黨一戰，但有些人在當時氛圍下說有生涯考量，現在情勢好了，忽然看到有些人就說要選立委，這是很大落差，不只黨中央，基層也看到眼裡。

主持人驚呼李哲華講的很酸，追問李這些人有名單嗎？是否記在黨主席吳敦義的腦子裡？吳會復仇嗎？李則說，前年後來提名後，有些人在之前的黨主席選舉也不是支持吳，吳也都全力幫他們輔選，「各種走過的路，應該大家都很清楚。」

李哲華也提到，中常會今將通過4席立委補選提名，至於明年總統、立委選舉，國民黨有自己的節奏，近期已經要求各縣市黨部調查有意參選立委的同志做盤點，在1月18日把各選區的情況匯報給黨中央，下週開始會密集約詢各縣市黨部主委討論，提名方法就依黨內規定，並無所謂現任者優先的辦法，立委提名會陸續進行，不會跟總統提名綁在一起。

對於總統大選提名辦法，李哲華重申，現有規定就是3成黨員投票、7成民調，若有超過2分之1以上登記參選者同意全民調就採全民調，國民黨歷屆產生總統候選人的方式也不同，過去包括李登輝、連戰、馬英九都是黨代表大會投票或鼓掌產生，遊戲規則就放在那邊。

李哲華認為，吳敦義沒有宣布，當然也有可能不選總統，吳應會先把立委補選等眼前事情做好；主持人則詢問吳將是否在520管制解除後帶隊前往國共論壇，與中共總書記習近平會面，增加初選勝率？李回應，每年都有國共論壇，去年吳也提出申請，只是蔡政府不同意，今年國共論壇北京方面希望辦理，也希望吳能帶隊去。

李哲華也強調，吳敦義對於兩岸政策的相關發言，不在於北京或台灣高不高興，九二共識就是歷史事實，至於吳在國共論壇會說什麼？李則認為，雙方要有共識，「如果你要跟我提一國兩制，我一定跟你提一中各表」。

主持人最後則問，吳敦義在大選大勝後，黨內不直接擁戴他選總統，是否覺得委屈？李哲華則意有所指地說，國民黨經歷兩次大選潰敗後，好像病危的病人送到加護病房裡，主治醫師細心照顧病人，後來一個氣功大師來看了以後，出院後就好像覺得氣功大師很厲害，主治醫師沒有用一樣。

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