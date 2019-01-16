國民黨擁雙子星開發案C1土地 處分財產須經黨產會同意

2019-01-16 09:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總投資金額超過600億元的台北雙子星聯合開發案，去年底由香港商南海發展團隊取得最優評選人，北市府預定今年3月將簽約；C1基地地主之一的國民黨欣光華公司因不承認2017年增補契約書，認為恐損及公司權益，已發出律師函給市府捷運局、南海發展團隊，為未來簽約增添變數；據悉，國民黨若要處分該土地，須經黨產會同意，若僅為增補契約事宜，不涉及處分財產，則無涉黨產條例。

黨產會委員表示，黨營事業中投公司2016年已被黨產會認定為國民黨附隨組織，名下財產全面凍結，須經黨產會同意始得動支；至於中投百分之百轉投資的黨營欣光華公司，則持有台北雙子星聯合開發案C1基地的505坪土地，未來台北雙子星聯合開發案順利完成，國民黨也有權分到價值不斐樓層。

黨產會調查發現，欣光華所持有C1基地的土地，該不動產當年是與北市府易地交換「交七」用地所得。而國民黨能擁有台北車站交七用地，則因1993年鐵路地下化，拆遷忠孝西路上的中央日報舊大樓，採「以地易地」補償而來。

據悉，北市府捷運工程局前年12月、去年2月兩度發函給欣光華，要求簽署C1土地增補契約書，但中投公司事後對外聲明不簽，更提醒雙子星聯合開發案有黨產風險，日前更發出律師函給市府捷運局、南海發展團隊。

對此，黨產會委員說明，去年3月中投曾派代表來黨產會討論此事，他們律師建議欣光華不要簽增補契約書，既然不要簽，此事當然不必經黨產會「同意」。

委員提及，黨產會立場是希望了解中投在C1雙子星開發案中角色，因為欣光華以後參與分配完，若不動產要處分賣掉，依照黨產條例規定，須經黨產會許可。

黨產會發言人施錦芳強調，中投公司在2000年就與台北市政府簽開發合約，「後續增補契約是延續前面合約延續，只要不影響物權處分行為，這部分與黨產條例是無涉的，就由中投公司去和台北市政府進行議約」。

她提及，去年已清楚回覆中投公司，只要不涉及物權變動，這部分是與黨產條例無涉，若中投認為會有強烈減損，可明確來文告訴黨產會理由，再看是否召開委員會審查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/