堅稱九二「有共識」 馬英九：是我們的保命仙丹

2019-01-16 09:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九今接受飛碟聯播網「飛碟早餐」節目專訪，對於近來九二共識議題發酵，馬今仍堅稱九二共識「還有未來」，並重申九二共識不是一方片面的說法，而是雙方的共識，它是兩岸最好的方式，「是我們的保命仙丹！」

馬英九表示，九二共識是確實存在的東西，中方現在之所以對一中各表有所保留，是因為擔心我們「不知道表到哪裡去」，蔡英文總統在否定九二共識的同時，好像也否定了中華民國，但她想讓九二共識死掉，這件事情不會成功，因為九二共識讓兩岸可以求同存異，從大局來看是最好的。

馬英九也強調，高雄市長韓國瑜競選時曾兩次高喊支持九二共識，這就是我們該採取的立場，未來大家可以看看韓國瑜跟蔡英文總統的說法，哪一種會更有力量。

對於去年底國民黨大勝被國外媒體形容為「親中派大勝」，馬英九則表示，應該要說「親台派大勝」，因為這就是台灣人民要的，畢竟國民黨執政時「貨出得去、人進得來」，這是蔡英文政府做不到的。

此外，對於主持人唐湘龍詢問最近美國對於兩岸問題是否介入越來越深，馬英九表示，蔡英文總統想靠美國的力量解決兩岸問題，但兩岸問題靠美國、靠日本都沒用，美國人也沒有那麼大的能耐解決中國的問題。

馬英九也自豪表示，馬政府跟美國關係是歷來最好，這就是因為馬政府讓任何一方都不必選邊站，幾個月前包道格（前美國在台協會台北辦事處處長）來台，也是建議我們不要選邊。

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