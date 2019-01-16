美台簽署雙邊協議？ 美智庫：現在正是好時機

2019-01-16 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫外交政策全國委員會（NCAFP）15日發表的最新報告指出，現在正是美國與台灣協商簽署雙邊協議的好時機，蔡英文政府可能有意願解決與美國之間長期以來的貿易問題，川普政府應該與台灣就雙邊協定展開協商。

《美國之音》報導，外交政策全國委員會多位前外交官成員組成的代表團，先前到台北、北京、首爾及東京做實況調查訪問，15日由其訪問團成員、前美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）發表調查報告。

報告指出，訪問團抵達台北前，台灣才剛歷經九合一地方選舉，執政的民進黨在選舉中大敗，北京自然對這個結果感到高興，認為這個結果反映的是台灣選民對蔡政府對內政策及改革行動的失望，是「民進黨的失敗多過於國民黨的勝利」。另外有人提到中國對這次台灣選舉的干預，所有人也都預估，北京會增加對台灣散布假消息及統戰活動，影響2020年選舉。

在北京，訪問團向中國政府表示，北京似乎已經縮緊對「九二共識」的定義，拒絕台灣堅持「一個中國」但可以「各自表述」的說法。中國雖然強調情況未變，但一名重要的北京專家說，國民黨可以在台灣提「各自表述」，但不能在其他地方說這個話。

報告建議，現在可能是一個好時機，美國與台灣協商美台雙邊協議，如果難度過高，或許可以努力達成一個像是「雙邊投資協定」的安排，至於其他支援台灣的方式，美國可以參考過去曾經採取的做法，但美國或台灣都不能因為這些措施，而讓情勢升高到變成危機，以至於北京認為必須有所反應或過度反應。

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