高雄拚愛情產業鏈 王時思：台南沒有愛情產業 只有愛情

2019-01-15 23:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「沒有，我們沒有愛情產業。我們只有愛情。」

高雄市長韓國瑜上任後，推動「愛情產業」為觀光旅遊政策主軸之一，相鄰的台南，總是被外界拿來相比提問，台南市副市長王時思被問到「凍袜條 」，今（15）日晚在個人臉書發文「別再問了」，還說「觀光才是產業，愛情不是。」

王時思表示，我們希望觀光可以促成美事，包括愛情，但是我們不促銷愛情，也不交易愛情，因為愛情不是產業，不會因為有人付錢就會愛上你。「付1000元的也不會比付100元的更愛你。因為他們愛的都是錢」。

王時思表示，我們有月老，祂喜歡吃甜，你可以用甜點稍微取悅祂幫你牽紅線，不過關鍵是你要真心祈求真愛。「就這樣，不要再問了，我們沒有愛情產業，沒有愛情代言人，要戀愛請自己談。要愛台南，請真心。」

網友按讚接龍：「說得太好了」「太強了」「怎麼這麼會說，有台南傲氣....獨一無二」「是的～要愛台南、請真心，要愛台南人、請誠實！」

也有網友留言，「韓會說，妳這樣心裡有圍牆」「韓會說：我們只是提供平台，讓心中有愛的人自由發展，希望大家心存感恩來看待這個平台計畫」。

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