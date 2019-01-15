昔日對手蘇貞昌變長官 侯友宜今晚分享這照片

2019-01-15 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長侯友宜一個多月前才在新北市長選戰中打敗昨天接下行政院長的蘇貞昌。如今對手成為長官，各界都好奇兩人如何互動。今晚侯友宜就在臉書上貼出他與蘇貞昌同框的舊照，向外界表示「這就是我的心情寫照」。

侯友宜今天（15日）在臉書上貼出去年在打選戰時，與當時的對手蘇貞昌互相打氣的照片。侯友宜表示，今天是他上任後第一次到議會報告，不管是誰都很關心他與蘇貞昌的關係，而分享出這張相片，其實是因為這就是他的心情寫照，「即便我們在選戰過程，也仍然可以這樣笑容相擁，彼此加油。」

但是，不少人應該記憶猶新，當時兩人跑攤不期而遇，彼此笑臉相迎，還互相拍肩拍背，互不相讓，似乎想要刻意拍對方的背，佔上風。

侯友宜在臉書貼文中回憶，過去和蘇貞昌一起為治安打拚，一直以來，他本人都對蘇貞昌的提攜之恩抱持著感謝，「感謝他過去的提攜，讓我可以為國家、人民做出貢獻。」侯友宜也表示希望未來有機會能夠到行政院會，向蘇院長傳達自己的想法與新北市民的需要，「蘇院長不是要接地氣嗎！我都在第一線打拚，讓我也到第一線去向院長報告，傳達新北市民的心聲！」

侯友宜最後期許：「去年，我們角逐著服務市民的機會，提出好政見。今年，地方、中央攜手合作，一起把好政策實踐。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/