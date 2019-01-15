彰化立委補選登記 民進黨黃振彥搶得頭香

2019-01-15 22:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣立委補選登記作業今天起跑，民進黨主席卓榮泰陪同徵召提名的前鹿港鎮長黃振彥辦理登記；卓榮泰強調，這次是民進黨關鍵一役，攸關民進黨能否再起，贏得勝選才能幫民進黨打下強心針，讓人民看見民進黨深切反省、檢討與改革！

卓榮泰今天陪同黃振彥登記時表示，他1個月前是登記參選黨主席，如今陪黃振彥來登記，希望能夠延續勝利的氣勢，讓黃接棒贏得勝利。

卓榮泰指出，這次立委補選，對民進黨來說非常關鍵，他要求民進黨全體黨公職全力輔選，只有贏得補選，才能贏回信心。

黃振彥強調，當年他參加鹿港鎮長補選，也是民進黨低迷之際，但在全黨團結一心努力下，成為鹿港鎮首位民進黨鎮長；這次參加立委補選，也值此民進黨在大選慘輸之時，只要大家團結，加上他將近20年來深耕地方，相信逆轉低迷，讓民進黨再起！

彰化第一選區立委補選作業從今天起至18日止，黃振彥是登記參選第一人，而國民黨提名的前副縣長柯呈枋、時代力量提名的台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民，以及房仲業者紀慶堂，則預計將在17日登記參選。

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