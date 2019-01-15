評估參選中壢區立委 吳志揚先揪團做公益

2019-01-15 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕前桃園縣長、國民黨現任不分區立委吳志揚，在九合一大選後評估「回鄉」中壢選區參選區域立委，15日他邀中壢區多位里長、社團前往中壢區真善美家園舉辦「歲末揚情、和暖迎春」公益活動；與會里長肯定他深耕中壢，關懷在地弱勢族群的心持續不斷。

對於地方盛傳吳志揚投入下屆中壢區立委選舉幾乎已成定局，吳志揚雖未鬆口，但也不諱言表示「中壢本來就是我的家」，也是培養他成長的沃土，能為中壢做事、關懷在地弱勢族群，他覺得這是他應該做也必須做的；4年前，在卸任縣長參選第一屆市長選舉，選後他捐出選舉補助款近1400萬元給市轄各公私立國中、小學及兒少關懷機構等，在擔任不分區立委期間持續關懷弱勢，每年都會參與公益活動，不只是農曆年前，也會配合節日舉辦。

吳志揚也說，自己其實很熟悉真善美家園，除了12日出席「老憨兒家園」的落成典禮，過去擔任縣長時就主持過動土典禮，此次公益活動包含台灣優靈客協會、中壢區婦工會、婦聯會中壢區支會與平鎮區支會及中壢區多位里長共同參與。

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