每日流失萬噸溫泉水？網狂酸高雄觀光局：是水庫嗎

2019-01-16 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭在本月7日受訪時，聲稱柴山龍巖冷泉「加熱以後就變溫泉」引來爭議，昨（15）日他勘查高雄溫泉的「泉眼」時指出，「據說這裡每一天流失了一萬噸的水」，呼籲水資源應該好好珍惜；而網友得知後紛紛嚇傻表示「一萬噸是水庫嗎？」，更有網友酸「連Google都不會嗎」？

昨日6時天還未亮，潘恆旭就戴上防護安全帽、捲起褲管，與高雄市舊城文化協會理事長郭吉清，一同進入黑漆漆的水道實地探勘，證實了「高雄溫泉」的位置就在現今青泉街旁中華電信倉庫用地。郭吉清表示，位於鼓山區龍目井附近的高雄溫泉，含有鉀、鈉等礦物質，對皮膚病等有奇效，但在二次大戰中「高雄溫泉舘」從此歇業。此後「高雄溫泉」就消失了，附近居民也不知道高雄鼓山地區竟然會有碳酸鈣泉。

對此，潘恆旭也表示水資源應該好好愛惜，他指出「這裡的水非常神奇，據說它每一天流失了一萬噸的水」，他也表示將會同相關局處水利局、文化局還有都發局，一起來第二次會勘，也希望市府在今年內快播出預算，讓天然湧泉重現。

對此，臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」在昨晚PO文表示，「可是局長，北投溫泉日出水量才3500至5800噸；礁溪溫泉4200噸；高雄寶來溫泉更只有170噸，你一下講到10000噸是打算蓋溫泉水庫嗎」？

網友也紛紛酸「水災兇手抓到了」、「感謝韓總高雄從此乾季不缺水啦」、「每日一笑」；也有專業網友指出「 一天一萬噸水，相當於每小時有416666公升水，一分鐘6944公升...我沒算錯吧？每分鐘有7000支加水槍一起噴一公升是什麼畫面？」

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