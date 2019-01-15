高雄財政局長出觀光點子 市府1樓設韓國瑜人形立牌

2019-01-15 20:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜小內閣的「創意發想」不少，大部分都由觀光局長潘恆旭提出，如今財政局長李樑堅也摻一腳，他建議可在市府1樓中庭，設置市長人形立牌供參觀合影，被批評造神造過頭。

民進黨立委趙天麟在臉書上分享一段「奇聞共享」內容是韓國瑜市政會議的紀錄，一名局處長表示「茲因市長人氣居高不下，市府已然成為本市另類的觀光景點，建請觀光局研議於本府四維行政中心1樓中庭，設置市長人形立牌供參觀合影，並提供本市各觀光景點宣傳折頁與消費優惠訊息，以提升觀光效益。」

趙天麟還開放讓網友猜猜看，這是哪位局處長的天才意見？很多人都猜是鬼點子多的觀光局長潘恆旭，但有網友上網查詢，發現其實是前義大副校長、現任高雄市財政局長李樑堅提出的意見。

對此，網友紛紛留言說：「這是什麼鬼呀？造神？他是要向花蓮王看齊嗎！」、「現在是蔣公還是毛主席再世嗎？」、「所以文化中心原本銅像的位置，要換作市長韓公的銅像嗎？」

高市府則表示，這僅是內部會議的建議事項。

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