累犯加重是否違憲？ 司法院與法務部之爭再起

2019-01-15 23:43

〔記者吳政峰／台北報導〕3名法官質疑「刑法」47條規定累犯應加重本刑至二分之一，有違憲之虞，聲請釋憲，大法官15日開說明會，邀集聲請人、司法院、法務部、學者到憲法法庭陳述意見，司法院認為法條已違反憲法罪責原則、比例原則等，但法務部則反駁這只是立法技術上的問題，未達違憲程度，雙方各持己見，未有交集。

司法院指出，2017年的非常上訴案中，有48.87%是因為累犯宣告違誤，2018年更有53.4%的非上案為此類型，複雜的前科表讓法官費時費心查閱，但從「罪責原則」來看，累犯要加重一半本刑上下限，造成法定刑破表，違反罪責相當與比例原則，迫使法官要在加重後，再援引「刑法」59條減輕刑期，光是過去5年就有約1000件這種判決。

司法院認為，累犯的定義是「執行」完畢5年內再犯，換言之，如果判刑確定後隨即落跑，逃亡期間再犯其他案件，不構成累犯，假釋亦然，但若乖乖執行完畢，5年內再犯，反而得加重，違反平等原則。

法務部則舉國外例子解釋，累犯設計在日本、韓國、法國、奧地利、美國、德國等國均有，我國把累犯定義在再犯「有期徒刑」之罪，且違故意犯罪者才構成，已有限縮，且「刑法」57條也規定可考量被告的過往生活（如：前科）加重其刑，並無違憲。

法務部更嗆，立法者近來還考慮要加重虐童刑責，司法應接地氣，考慮社會民情，綜觀國外的立法例，均未對累犯宣告違憲，若外界仍有疑慮，應單就立法不夠明確或立法技術進行討論，而非拉到憲法層次。

聲請釋憲的高雄地院庭長陳松檀、彰化地院法官陳德池、台北地院法官吳志強指出，犯錯行為應個別處罰，前案犯的錯不應導致後案得加重刑期，惟「刑法」47條卻強制累犯一律加重一半本刑，沒有法律基礎，恐違反憲法的罪責、罪刑相當（比例）、平等、法律明確性等原則。

陳德池舉例，承審過一件販毒案，被告被判4年6月確定，但因前案妨害自由判刑4月，合議庭不得不加重徒刑；另有一名被告前犯下過失傷害，來不及對方和解而判刑確定，而後酒駕被攔，沒有造成其他損害，合議庭按常情均判2月，但卡在累犯條款，最低只能判3月。這種不問犯罪情節一律加重的條款，已剝奪法官的裁量權。

吳志強則認為，把前案的過錯納入後案的量刑因素，違反「雙重評價禁止原則」，法條如此設計是對前科者的歧視，做錯一件事不應被責備兩次；且近10年來的資料顯示，累犯率從45.3%上升到54.1%，「不會再犯」的立法目的顯然缺乏正當性；另執行完畢5年內再犯才屬累犯，假釋再犯卻不受拘束，民眾不了解這點，違反明確性。

不過，開南大學法律系教授鄭善印指出，雖然累犯規定要加重一半本刑，但根據統計，施用毒品累犯平均加重0.13月（4天），竊盜累犯平均加重0.32月（9天），實務上的加重幅度有限。

台灣大學法律系教授王皇玉建議，累犯應改成「得」加重，並加上裁量基準，讓法官知道何時須加重，且加重不可超過法定刑上限，才符合罪責原則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/