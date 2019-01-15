酸盧秀燕救空汙2招是「收割」 他批：沒能力臭屁最會

2019-01-15 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕選前喊出市長換人、空氣換新的台中市長盧秀燕，在就職當天準備谷關空氣瓶送民眾引發話題；由於今天台中空品不佳，盧秀燕也在臉書分享環保局的兩項空汙應變機制，卻遭網友狂酸是前市長林佳龍當政就在做的事。對此，台灣國護照貼紙設計者陳致豪也批評盧秀燕，「這種人最噁心了，沒有什麼能力臭屁最會」。

盧秀燕今在臉書表示，早上台灣西半部，從北至南空氣品質燈號呈現橘紅色，「立刻急call環保局加強因應，感謝環保局早已啟動應變機制：要求中火及前三十大固定污染源工廠大幅降載、出動各區稽查人員加強如燒稻田等污染管制稽查。」她也強調，解決空汙是她最重要的市政任務之一，一定會親自緊盯。

對此，陳致豪在臉書表示，「笑死人了，什麼急call環保局加強因應？之前林佳龍大力改善空污，環保局早就在林市府時期建立因應的SOP，你還沒起床人家就都處理了，你做的只是耍笨收割、發文邀功，不覺得自己很蠢嗎？」

陳致豪更舉出林佳龍執政時所做「露天燃燒稻草使用空拍機巡察」、「輔導把燃油鍋爐改燃氣，排放的污染大幅降低」等政策，表示這些點點滴滴作為累積的，就是台中市空污減量六都第一的成績，結果之前盧秀燕說什麼？「林佳龍做不到、我來做！」、「市長換人，空氣換新」，現在來看不覺得很好笑嗎？

「這種人最噁心了。」陳致豪痛批盧秀燕，沒有什麼能力臭屁最會，空污嚴重時神隱躲起來，看狀況可以控制就出來鬼扯幾句刷存在感，講的內容還都是林佳龍之前努力的成果」。他也呼籲，希望下次投票台中智力測驗可以PASS，不要再投給盧秀燕了。

網友也留言酸說，「現在還給我跑去谷關吸空氣吃樹」、「燕子和禿子參加的比賽項目不一樣，後者參加講幹話項目，前者參加講廢話項目...」、「跟韓國瑜一樣只會收割」、「選盧秀燕，選民自己看看吧，多盲目阿」。

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