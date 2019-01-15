管中閔違法兼職遭彈劾 家長團體籲自行請辭「饒了台灣吧！」

2019-01-15 20:24

〔記者林曉雲／台北報導〕監察院彈劾台大校長管中閔，在擔任政務官期間匿名替週刊撰文，違反公務員服務法規定，全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱表示，監察院認定管中閔明確違法，但管中閔卻繼續擔任台灣的龍頭旗艦大學校長，呼籲管爺「饒了台灣吧！」有智慧地自己請辭下台。

吳褔濱表示，依監察院彈劾管中閔的決定書，管中閔違反公務員服務法第14條第1項「禁 止兼職」之規定，透過匿名方式「常態性」在媒體寫社論，收取年約65萬元兼職報酬，違失情節重大，依法彈劾。

吳褔濱指出，管中閔的專業能力和學術成就高，擔任台大校長，本應是適才適所，卻在校長遴選程序出現嚴重瑕疵，大學校長遴選相關法律雖沒有明文規定利益迴避的細則，但管中閔兼職台灣大獨董等三職，和遴選委員之一的台灣大副董蔡明興之間，有年薪上千萬的利益一事，本應屬於須揭露的重大事項，教育部也認定遴選程序有重大瑕疵要求補正，但台大和管中閔一直拒絕補正遴選程序，帶著道德違失上任台大校長，已是台灣「奇蹟」，也把台大和台灣搞的烏煙瘴氣。

吳褔濱直指，如今又爆出管中閔違法兼職被監察院彈劾，如果管中閔堅持擔任台大校長，不知道國際學術界，如何看台灣的龍頭旗艦大學？又如何評價台灣的高等教育？台大有許多美麗的成果，被彈劾的校長可能是最不堪的哀愁，為了高等教育，請台灣各界從教育角度看管案，也請管爺高度智慧請辭卸任吧！

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