新書肯定太陽花學運 王金平：能有貢獻「我願足矣」

2019-01-15 22:43

〔記者林良昇／台北報導〕由前立法院長王金平口述的新書「橋-走近王金平」明日將正式出版，書中花大篇幅描述太陽花學運及「馬王政爭」相關內容，他在書中肯定太陽花學運，並表示當時身為立法院長，能在台灣民主發展的轉捩點上有所貢獻「我願足矣」；而對於馬王政爭，他說：「直到今天，我仍然不明白，這一場憑空出現的所謂『政爭』，究竟是為何而爭？又爭到了什麼？」

王金平新書共分成「源、路、橋、本、緣」五章，口述他從一個數學老師進而從政至當上立法院長的經歷，也自爆他高中時的外號叫「硫酸」，其夫人陳彩蓮因為近視沒戴眼鏡，在相親時將他名字看成「王金牛」等趣事。

王在書中談到太陽花學運，他自述，擔任立法院長17年，最讓他耗竭心力的就是太陽花學運，當時他一知道前國民黨立委張慶忠宣布通過服貿協議，就知道事情麻煩了，因為草率的強行闖關，只會造成更嚴重的不滿跟更大的衝突。

王金平說，學運佔領議場不是預謀而是意外，他看到學生是理性的，決定要讓爭議和平落幕，而他知道爭議的引爆點是在聯席委員會未遵循朝野協商決議，化解必須在立院內，所以婉拒時任總統馬英九院際協調會的邀請。

王金平也肯定太陽花學運，是「年輕人願意站出來，表達自己對政府政策、對未來發展的看法與理想，無論贊同與否，他們的勇於承擔，都值得肯定」，而他能夠在台灣民主發展的轉捩點上有所貢獻，「我願足矣」。

王金平也為他被稱為「喬王」自我辯護，他認為，協調本來就是議會政治的常態，很多人對朝野協商有誤解，總以為是幾個人關在小房間作政治利益分贓，但協商各代表包含各部會、立委、幕僚等等，少則十餘，多則數十人，怎麼算密室協商？

王金平表示，朝野協商制度被污名化，他非常遺憾，制度可以改進，但協商的功能與價值不容否定，「喬」就是一種協調，把事情處理好的工具，不帶負面意義，如果這樣就可以稱之為「喬王」，「那我欣然接受」。

王金平也提及他與馬英九競選國民黨主席的往事，王在書中坦言，對於當時指控他是「台灣黑金總代表」與「李登輝餘孽」不以為然，是莫須有的指控，也確實有點過分，他還在馬當選黨主席後當面問馬「貴陣營為什麼指控我是黑金？」但當時馬沉默不語。

王金平在書中也提到「馬王政爭」的過程，包含他當時在馬來西亞小島上幫女兒辦婚禮，事件發生後，從台北打來的電話一通接一通，連時任國民黨秘書長曾永權都銜命打電話給他，要他回台北親自說明，王當時還親自回電給馬，說明他正在馬國主持女兒婚禮，結束後就回國。

王指出，在婚禮午宴結束後，聽說馬要開記者會，他和家人在馬國看直播，發現馬措辭嚴厲，當時「我就知道他的意思是要我辭職」，而後來國民黨火速撤銷王的國民黨籍，並當天直接在中央黨部大門口張貼撤銷黨籍公告，「這樣的做法確實令人心寒」。

王透露，很多友人勸他對馬英九提告，但王也反勸他們，公道自在人心，只要論法說理，台灣民眾都能看清是非曲直，不過，王也坦言：「直到今天，我仍不明白，這一場憑空出現的所謂『政爭』，究竟是為何而爭？又爭到了什麼？」

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