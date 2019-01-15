黃敏惠公布第二波小內閣 副市長仍難產

2019-01-15 19:43

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠今天公布第二波小內閣調整名單，包括原地政處副處長張婉芬升任觀光新聞處長、文化局長林青萍調任簡任秘書等6人異動，副市長人選依舊「難產」，新人事布達將於明天上午9點30分在市府8樓禮堂舉行。

黃敏惠上任後即表示，人事布局上千頭萬緒，上任後繼續發掘人才，內升是她用人的基本原則，希望讓公務員有士氣，好人才有發揮的舞台。

這波小內閣異動如下：原觀光新聞處長黃緒信調任參議、原地政處副處長張婉芬升任觀光新聞處長；原文化局長林青萍調任簡任秘書、原秘書林金龍升任文化局副局長，並代理局長；原文化局副局長葉國樑升任教育處長；原建設處副處長蔡宗穎調任秘書。

目前嘉市副市長仍虛位以待，原都市發展、工務、衛生等局處長，則因轉任他職或請辭而懸缺，將待黃敏惠併同其餘局、處長人事通盤安排。

嘉市議員王美惠說，市長有自己的用人權，議員職責監督市政，副市長輔佐市長推動市政，建議出缺不能太久，局處長應適才適所，即使前朝局處長，表現優秀、有能力者應留任。

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