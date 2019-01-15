追討淹水救助金惹議 安南區公所：收到檢舉

2019-01-15 20:05

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南在去年8月底豪雨成災，行政院與市府皆加碼補助淹水救助金。不過，安南區公所日前卻向受災戶追討淹水救助金，引起爭議；區長顏昇祺則解釋，複測後發現淹水未達50公分，所以追討救助金。

台南去年8月底豪雨成災，許多行政區皆出現災情，嚴重的地區更淹至1層樓高。為此，行政院、市府及財團法人賑災基金會皆提供救助金，淹水50公分以上的受災戶可領4萬5千元，當時也因以救災為優先，由民眾自行指出淹水高度且簽下切結書就發給補助。

不過，正是這項「便民服務」引起爭議。安南區佃東里9戶居民被檢舉淹水高度未達50公分，卻謊報災情，而區公所接獲檢舉後派員複測也發現確有其事，因此日前發出公文追討由行政院發放的2萬元補助金。而淹水高度20公分以上未達50公分者，僅能領市府所發放的5千元慰助金。

對此，受災戶大表不滿，抨擊區公所當時都有派人量測且確認符合補助標準，現在卻突然改口，難道當時是量測造假或公部門隨便了事嗎？面對居民不滿的聲浪，顏昇祺也解釋，從10月開始陸續接到民眾檢舉，經由這幾個月的複測，發現確有未達標準一事，因此才發公文追討補助金；顏強調，當初為了方便災民重建，採取自行指出淹水高度供公所人員測量，並簽下切結書，如今卻出現未達標準而領取補助的現象，才依規定追回，絕對不是刻意擾民。

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