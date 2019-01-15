陳思宇指志工遭暴力 警方稱「不小心揮到」

2019-01-15 18:33

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第2選區（士林、大同）補選，今下午驚傳暴力事件，「柯家軍」候選人陳思宇的志工在百齡國小前發爆米花、傳單，被一位男子阻止，接著發生衝突。陳思宇父親、無黨籍台北市議員陳建銘先在臉書開炮批「選舉暴力」；傍晚陳思宇電訪則說，志工被民眾直接攻擊、一定要嚴重譴責；「我都覺得我可以落選都沒有關係，但絕對不可以再有暴力狀況」。

不過，警方查證發現，陳思宇團隊志工在國小前發傳單、爆米花，一個阿伯看到「就賭爛」，並認為陳思宇團隊是柯文哲政府的人，於是阻止發傳單、爆米花，不小心手「揮」到臉頰；至於手勢力道？則算是「稍大的動作、不小心碰觸到志工臉頰」。警方研判陳思宇團隊可能會提告，警方也會予以受理。

陳思宇電訪則表示，團隊在百齡國小前有爆米花活動，一位30多歲志工被「一個惡意的男性」攻擊，然後像甩巴掌式「ㄆ一ㄚ」一聲很大，在右側臉，大家看到、聽到聲音嚇到，回頭看。她說，該民眾非常不理性，一直拉著現場阿姨，一直恐嚇大家說「他就是不發1500的那個」、「然後叫他要投別人」、「一直要跟人家講話一直罵人」大家都很恐慌。

陳思宇表示，現場志工趕快蒐證、她後來到醫院陪志工驗傷；至於傷勢？她說，「就是紅腫啊！被整個打過去；我們很難過啊！傻眼。」並立刻報案。她還指不應該以暴力形式表達意見，但並未透露要以什麼罪名提告。

媒體詢問是否懷疑對手所為？陳思宇回應，「我們不去懷疑別人，但要嚴重譴責這暴力，每個人都可以用自己方式表達聲音，為什麼要在地方選舉用這種方式？我不知道」。

媒體2度追問該民眾有說「投給誰？」陳思宇說，「其他志工有聽到有講，但我不在現場；志工有影片」。

媒體3度確認該民眾說要投給誰？陳思宇說，志工有講，現場志工有錄到講話內容。

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