WHO戰場鎖定五月WHA 民團盼提案「強調台灣主體性」

2019-01-15 22:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）將自1月24日起召開執委會（EB）。外交部今天表示，審慎評估後，今年仍把推案重點放在5月的世衛大會（WHA），將不會在EB提案。WHO宣達團今天表示，蔡總統已經宣示不接受一國兩制，建議外交部5月份提案「一定要強調台灣主體性」。

第144屆WHO執委會訂於下周登場，將關注消除小兒麻痺病毒、結核病及抗生素抗藥性等議題。不過外交部國組司司長陳龍錦今天在外交部例會表示，國內若干醫衛領袖曾建議政府在EB提台灣參與案，但外交部考量多項因素，決定仍不在EB提案，將把推案重點放在5月的WHA，希望以觀察員身分受邀參與大會。

台灣聯合國協進會WHO宣達團團長蔡明憲今天對此表示， 蔡總統已經宣示不接受一國兩制，建議外交部5月份WHO的提案，「一定要強調台灣的主體性」。

另外，近日中國非洲豬瘟疫情失控，蔡明憲與長期在立法院衛環委員會的民進黨立委黃秀芳指出，基於食品安全一向是WHO重視議題，建議發動友邦在EB中討論中國非洲豬瘟疫情，譴責其隱瞞資訊、打壓台灣參與等，同時強調台灣有責任與能力參與防疫，「台灣將更有資格參加今年WHA大會」。

EB是WHO的治理機構，每年分別在1月及5月WHA大會後召開，執行WHA決議和政策，並向WHO提出工作建議。我國曾在2002年、2006年與2008年三次於EB中洽請友邦提案，但均因中國阻撓而未成功。今年EB中，我友邦史瓦帝尼為成員之一。

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