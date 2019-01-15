拚重返執政 吳敦義：有品德、操守、政績的勝算較大

2019-01-15 21:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨主席吳敦義，今天到苗栗縣黨部參加選舉感恩餐會，認為國民黨在此次選舉大勝主因是民眾多不喜歡民進黨，他也期許國民黨執政縣市長認真打拚，讓民眾對國民黨更有信心，以贏得2020總統立委選舉，重返執政，不過他也說「黨也會提名有品德、操守、政績的人選，比較有把握，相反則危險難以預測」！

吳敦義說，國民黨若重返執政，有4根重要支柱不能忘掉，第一是建立廉能有效率、勤能的政府，第二是打造繁榮均富的經濟，第三是建構一個幸福公義和諧的社會，第四是維持兩岸永續和平。

其中對於兩岸關係，吳敦義認為要在「九二共識、一中各表」的基礎上，和平發展。他舉過去馬英九執政期間，兩岸互相尊重，他也在任行政院長時與對岸簽署ECFA，雙方和平發展觀光經貿，台灣經濟繁榮，在外交上也不受中共烽火打壓。

另，中國國台辦在去年選舉後，透過苗栗縣長徐耀昌，希望以過去藍8縣市首長訪中模式，促成15名藍營縣市長訪中，徐耀昌建議以黨中央扮演領導，也獲吳敦義認同，願意帶隊前往。

對此，吳敦義也表示，他為卸任副總統，依國家機密保護法規定，卸任3年內，若要赴中國須經總統府同意，否則不得前往，他相信總統應該不會同意；不過，3年管制期到今年5月20日期滿，不用再經總統府同意，會待時機成熟再前往。

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