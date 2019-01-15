監察院通過管中閔彈劾案 藍綠立委反應不一

2019-01-15 19:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕監察院今天通過台大校長管中閔兼職的彈劾案，對此，民進黨立委王定宇指出，投贊成票的監察委員中，也包含前總統馬英九提名的監委，顯見管中閔違法兼職鐵證如山；國民黨立委陳學聖希望，公懲會可以對管中閔有公開揭露的部分予以查明，不要變成下個拔管案。「難道一年換掉三個教育部長要重演嗎？」

王定宇指出，管中閔違法兼職案，由監察委員蔡崇義、王幼玲主責調查，確認管中閔擔任任職政務委員、經建會及國發會主委期間在《壹週刊》匿名寫評論，每月固定獲得5萬元，1年13個月65萬元的稿酬，包含年終獎金，這不是兼職，是什麼？

王定宇說，由輪值主席陳師孟主持會議，共有11名監委進行投票，決定是否彈劾管中閔，結果以7比4通過彈劾，連馬英九提名的監委都有人投了贊成票，顯見管中閔違法兼職鐵證如山，無法漠視。

民進黨立委陳亭妃也指出，管中閔非法兼職一直以來都是既有事實，但有心人士卻始終要將整件事情導向是政治鬥爭，甚至是民進黨有計畫性的惡意攻擊。讓人不解的事，前教育部長葉俊榮明知非法兼職的事情存在，也知道監察院的整個調查程序已經即將告一段落，為何還是急於在結果出來前急於讓管中閔上任？完全無法理解葉俊榮在想什麼。

長期追查教授違法兼職的時代力量立委黃國昌指出，不只是管中閔，前國民黨立委王廷升也在卸任立委後，到東華大學任教，並且擔任獨立董事。

黃國昌說，他從去年四、五月就在委員會不斷質詢，要求教育部清查違法兼職狀況並且公佈，教育部卻不斷拖延，直到去年年底才給他一份只有總結數字的資料。要求教育部在一周內依照立法院主決議，公布違法兼職董事與後續處理名單，勿再拖延。

國民黨立委陳學聖評論，管案是「好事多磨，一波多折」，希望公懲會可以對管中閔有公開揭露的部分予以查明，不要又變成下一個拔管案的開始，「希望新任閣揆蘇貞昌可以有妥善結果，難道一年換掉三個教育部長的狀況，還要再重複一次嗎」？

親民黨團總召李鴻鈞表示，幫周刊匿名撰稿是否違反公務人員利益迴避，這點是否構成違法，必須要在法律行為上做確認，以前是否也有類似案例，也可作為參考依據。

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