涉貪前主秘考績獲甲等 前竹山鎮長：還沒定案

2019-01-15 20:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山鎮公所前主任秘書洪丞俊，在職期間涉嫌向廠商索取回扣，本月11日遭收押禁見，惟洪員涉貪，今年考績卻獲「甲等」，引發各界討論，當初負責考評、甫卸任的竹山鎮長黃丹怡則說，這只是初評，還沒定案，外界不用過度聯想。

黃丹怡表示，卸任鎮長前，就陸續考核公所職員考績，並採「先送先審」，但全公所100多人，只考核了一部分，此外，針對全體人員考績「甲等、乙等」也未做比例調整，由於中央行文規定，若當年適逢選舉年，年度考績仍由前任首長考評，因此洪員考績仍非定案。

竹山鎮公所則回應，年度考績近期完成內部作業，已送縣府，洪員的考績則已在前鎮長黃丹怡完成考評後，由新鎮長陳東睦核定送考績委員會，其餘前鎮長卸任前尚未考評的公所職員，則全由考績委員會審議考績，送交縣府的「甲等」考績比例檢視無誤，就會送銓敘部，倘若屆時被認定必須要由前鎮長做全部職員的考評，就會依照規定辦理。

縣府人事處表示，依照中央規定，選舉年的公所職員考績，仍須由前任首長考評，縣府收到各公所的考績統計表，只是檢視「甲等」考績比例是否合乎規定，檢視無誤就會通知公所上呈銓敘部，針對考績由誰評比，仍尊重各公所作法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/