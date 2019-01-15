「兩岸都是中國人」 連勝文批綠營不了解中國

2019-01-15 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文今天（15日）接受電台專訪時，毫不避諱地表示「從我生下來那一刻，就知道我是中國人、也是台灣人」，既然兩岸都是中國人，那麼就不應該製造更多對立。

綜合媒體報導，今天連勝文上名嘴黃暐瀚的節目，受訪談及今年元旦中國國家主席習近平對台喊話「九二共識」，我國總統蔡英文則堅定反駁，絕不接受「一國兩制」一事。對此，連勝文痛批民進黨不了解中國，中共向來是越受到刺激，態度就會更強硬，忍不住酸了一句：「民進黨執政兩岸關係要好起來不太可能」。

「所謂一個中國，就是一個中華民國。」連勝文更不諱言表示，「對我來說，我們兩岸都是中國人，從我生下來那一刻，就知道我是中國人、也是台灣人」，認為既然大家都是中國人，那幹嘛要吵得不可開交，持續製造對立呢？

「真話應該多點，好聽話不用太多，要務實而不務虛。」他強調，儘管兩岸體制看法不同，但不代表雙方不能合作，彼此友好才能讓兩岸關係改善。

連勝文（右）今天上電台接受名嘴黃暐翰訪問，大談兩岸關係。（圖擷取自917 POP Radio YouTube）

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