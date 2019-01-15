從立院 「衝」回政院 網友讚蘇貞昌行動力十足

2019-01-15 18:05

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院拜會院長蘇嘉全及各政黨黨團，傍晚才結束行程，回程時，蘇貞昌不改「衝衝衝」個性，在副院長陳其邁建議下，雙雙走路返回行政院，讓立院民進黨團書記長鄭運鵬忍不住拍下影片分享臉書，指「第一次看到行政院長是自己從立法院走過馬路回行政院的。」

蘇貞昌今拜會立院時，媒體詢問非洲豬瘟議題，他強調，上任首日即在車上親自聯絡各部會首長，等回到行政院時都交代好了，這樣最快，希望劍及履及，立刻貫徹執行。然而，蘇不僅在政策上「衝衝衝」，連回行政院也是。

鄭運鵬在臉書以「走路回去，你就沒辦法車上講電話交代任務了吧～」為題，發文指出，今天早上蘇貞昌院長前來立法院拜會蘇嘉全院長及各黨團，回程前，我在旁邊聽到陳其邁副院長私下建議：「我們就走路回去，比較快」，衝院長想也沒想：「好！」，二個人就走路回去了。

鄭運鵬說，「第一次看到行政院長是自己從立法院走過馬路回行政院的」，網友則在鄭的臉書留言稱讚，「衝成這樣！國家有希望了～」、「果真是行動力十足的內閣團隊」、「這叫做親民」、「好棒，衝衝衝」、「維安很緊張」、「他走路超快，爬樓梯更快。上次被他拖著爬到五樓，我一路喘，還被他笑。」

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