遭國民黨指控派員去帛琉觀光 黨產會駁斥：混淆視聽

2019-01-15 19:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為調查海外黨產營運狀況，黨產會去年8月派出2名研究員至國民黨黨營事業轉投資的帛琉大飯店考察，有國民黨立委近日質疑是出國去觀光；對此，黨產會今日駁斥表示，是國民黨中投公司申請要出售帛琉大飯店，才會派員至海外調查，國民黨勿指鹿為馬、混淆視聽。

黨產會發言人施錦芳表示，中投公司等黨營事業被認定為國民黨附隨組織後，黨產會基於保全中投公司資產淨值的立場，對中投為維持該公司正常營運所申請的動支項目，原則上予以許可。

施錦芳指出，至於中投公司以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經黨產會去年派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府的意見後，已駁回中投公司的申請，不准國民黨出售飯店股權。

黨產會強調，目前中投公司已就該案向台北高等行政法院提起行政訴訟，至於帛琉飯店財報，本會早已掌握及了解，派員前往帛琉是蒐集當地帛琉意見，以提供黨產會委員審查參考，中投公司也相當清楚，國民黨切勿指鹿為馬、混淆視聽。

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